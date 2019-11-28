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У любителя сырого мяса нашли паразитов в мозгу 

Lenta.ru 12 минут назад
У любителя сырого мяса нашли паразитов в мозгу
Фото: Lenta.ru
Житель китайского города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, съел полусырое мясо, после чего у него мозгу и легких появилось более 700 ленточных червей. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В октябре 43-летний Чжу Чжунфа съел горячее блюдо из свинины, не убедившись, что она достаточно проварилась. В мясе оказались личинки свиного цепня. Мужчина обратился в больницу с жалобами на частые обмороки и судорожные приступы. Врачи провели ему МРТ головного мозга и грудной клетки и обнаружили там сотни паразитов.
По словам докторов, яйца червей попали в организм Чжунфы через желудок, а затем через кровоток в мозг. «Мы избавили его от личинок с помощью противопаразитарных препаратов, а также прописали курс лечения по снижению побочных эффектов от таблеток, — отметил врач Хуан Цзяньжун. — Первая неделя лечения прошла успешно. Теперь необходимо взять анализы». Текущее состояние больного не уточняется.
Свиной цепень — это паразитический ленточный червь. Обычно его личинки развиваются в организме свиней. Люди заражаются им при употреблении мяса, которое не прошло достаточной тепловой обработки. В кишечнике человека свиной цепень вырастает до двух-трех метров в длину. По данным ВОЗ, инфицирование центральной нервной системы этим паразитом — одна из основных причин эпилепсии в мире.
Ранее специалисты, работающие в больнице индийского города Фаридабад, штат Харьяна, описали случай заражения мозга личинками паразитического червя. В больницу поступил 18-летний юноша с тонико-клоническими судорожными приступами, сходными с эпилептическими припадками. УЗИ показало кисты в его правом глазе и яичке.
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