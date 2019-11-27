В РФ отменили обязательную сертификацию лекарств

В России отменили обязательную сертификацию лекарств

Производители лекарств будут обязаны предоставлять данные в Росздравнадзор вместо их обязательной сертификации. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства в среду, 29 ноября.

«Ввод в гражданский оборот каждой серии лекарственных препаратов будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения», — отмечается в тексте. При этом разрешение будет выдаваться с учетом соответствия требованиям, установленным в ходе государственной регистрации лекарственного препарата. После этого, лекарства будут поступать в оборот.