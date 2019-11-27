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В России отменили обязательную сертификацию лекарств 

Суть событий + ещё 13 2 часа назад
В РФ отменили обязательную сертификацию лекарств
Фото: Суть событий
Производители лекарств будут обязаны предоставлять данные в Росздравнадзор вместо их обязательной сертификации. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства в среду, 29 ноября.
«Ввод в гражданский оборот каждой серии лекарственных препаратов будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения», — отмечается в тексте. При этом разрешение будет выдаваться с учетом соответствия требованиям, установленным в ходе государственной регистрации лекарственного препарата. После этого, лекарства будут поступать в оборот.
Дмитрий Медведев считает, что новый порядок сможет эффективнее контролировать лекарственные препараты, поступающие на российский рынок. «Об этом все время просят люди, обращаются к нам с этими вопросами», — заявил глава правительства. Премьер-министр такэе надеется, что будущий порядок ускорит появление препаратов в аптеках.
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Теги:
Новости , Дмитрий Медведев , Росздравнадзор
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