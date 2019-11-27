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Врач посоветовал пациентке съездить к святым мощам 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Врач посоветовал пациентке съездить к святым мощам
Фото: Газета.Ru
В Севастополе отоларинголог Юрий Белоненко в рецепте посоветовал одной из пациенток съездить к мощам святителя Луки. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем!".
Отмечается, что врач предложил поездку к святыне в случае, если выписанное лечение не даст эффекта.
Сам медик заявил, что не часто предлагает пациентам посетить святые мощи, а только в исключительных случаях.
"У пациентки что, есть претензии? Или она исповедует ислам? Но даже если исповедует, это поможет",
— отметил Белоненко.
Он подчеркнул, что помимо поездки к мощам святителя Луки также выписал больной необходимые лекарства.
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