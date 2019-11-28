Создано устройство для диагностики подагры

Специалисты из Калифорнийского технологического института разработали носимое устройство, которые позволяет выявлять подагру и другие метаболические заболевания. В будущем оно может стать альтернативой традиционному анализу крови.

Датчик анализирует пот человека и определяет концентрацию мочевой кислоты и тирозина.

Высокие уровни мочевой кислоты связывают с подагрой, а молекула тирозина указывает на метаболические нарушения, заболевания печени, расстройства пищевого поведения и нервно-психического поведения.

Устройство уже протестировали на людях. Оно определило высокую концентрацию мочевой кислоты в поте пациентов с подагрой, а также в поте людей, которые недавно съели пищу с высоким содержанием пуринов — веществ, из которых в организме вырабатывается мочевая кислота.