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Создано устройство для диагностики подагры 

Medical Note + ещё 2 3 часа назад
Создано устройство для диагностики подагры
Фото: Medical Note
Специалисты из Калифорнийского технологического института разработали носимое устройство, которые позволяет выявлять подагру и другие метаболические заболевания. В будущем оно может стать альтернативой традиционному анализу крови.
Датчик анализирует пот человека и определяет концентрацию мочевой кислоты и тирозина.
Высокие уровни мочевой кислоты связывают с подагрой, а молекула тирозина указывает на метаболические нарушения, заболевания печени, расстройства пищевого поведения и нервно-психического поведения.
Устройство уже протестировали на людях. Оно определило высокую концентрацию мочевой кислоты в поте пациентов с подагрой, а также в поте людей, которые недавно съели пищу с высоким содержанием пуринов — веществ, из которых в организме вырабатывается мочевая кислота.
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Теги:
Новости , Подагра
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