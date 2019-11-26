Врачи назвали причины внезапной сердечной смерти

Врачи назвали основные причины внезапной сердечной смерти

Болезни могут развиваться бессимптомно и нанести сокрушительный удар исподтишка.

Одно из громких происшествий минувших выходных. У пилота пассажирского лайнера во время полёта случился сердечный приступ. Медики не смогли его спасти, мужчина умер. Ему было всего 49 лет. Смерть пилота стала неожиданностью для его коллег. Как прокомментировали ситуацию в авиакомпании Аэрофлот , противопоказаний для выполнения полёта у него не было. Обязательный предполётный медосмотр никаких проблем со здоровьем не выявил. Кроме того, полгода назад пилот прошёл врачебно-лётную экспертную комиссию (ВЛЭК) и был признан годным к выполнению полётов.

Чуть больше недели назад внезапная смерть настигла 41-летнего политика, директора Института актуальной экономики Никиту Исаева . Он ехал в поезде и внезапно почувствовал себя плохо. Прибывшая бригада скорой помощи ничего не смогла сделать, медики констатировали смерть. По предварительной версии, причиной смерти Исаева стал сердечный приступ.

Как и в случае со вторым пилотом, гибель политика стала полной неожиданностью для его коллег. Мужчина занимался спортом, не имел вредных привычек, вёл активный образ жизни. На здоровье никогда не жаловался.

Внезапная сердечная смерть (ВСС) — это научный термин. Под ней понимают ненасильственное прекращение жизни, развивающееся моментально или наступившее в течение часа с момента возникновения острых изменений в клиническом статусе больного.

По данным Европейского реанимационного совета, на территории Европейского союза ежегодно фиксируется около 700 тыс. случаев внезапной сердечной смерти. Американская кардиологическая ассоциация приводит цифру 250 тыс. случаев ежегодно. В России, согласно Национальным рекомендациям по определению риска и профилактике ВСС, из-за внезапной остановки сердца ежегодно погибает 200-250 тыс. человек.

Согласно одному из исследований, проведённому бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения города Москвы, среди всех причин смерти, наступившей вне медицинских учреждений, доля внезапной сердечной смерти достигает 39,4% и соответствует 92,5 случаям на 100 тыс. жителей в год.

У мужчин внезапная сердечная смерть случается в среднем в два раза чаще, чем у женщин. Этому у врачей есть простое объяснение. Женские половые гормоны защищают сердечно-сосудистую систему от повреждений. До окончания менструального цикла у дам крайне редко выявляются сердечно-сосудистые патологии.

Врачами установлено, что большинство внезапных сердечных смертей случается из-за различного вида аритмий (нарушение сердечного ритма — News.ru). По данным, прописанным в Национальных рекомендациях по определению риска и профилактике внезапной сердечной смерти, в 85% случаев внезапное прекращение жизни случается из-за желудочковых тахиаритмий (ускорение сердечной деятельности — News.ru), ещё в 15% из-за брадиаритмий — её замедление.

Пусковыми факторами развития фатальных аритмий могут являться изменения тонуса вегетативной нервной системы (повышение симпатического и/или понижение парасимпатического тонуса), физическая нагрузка, приём некоторых лекарственных средств, электролитные нарушения, токсические воздействия, гипоксия, — говорится в работе.

Врач-кардиолог и профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев , в беседе с News.ru согласился с коллегами: основной причиной внезапной сердечной смерти являются аритмии различного вида, которые могут развиться стремительно — в течение двух — трёх секунд. Чаще всего они возникают из-за стресса. Не зря летчика гибель настигла в разгар трудового дня, а политика — после напряжённой командировки. Врач советует — соблюдение режима труда и отдыха снизит вероятность внезапной смерти.

Умершие мужчины не жаловались на здоровье, но врачи предупреждают — на пустом месте внезапная сердечная смерть не возникает. В таких случаях нарушение работы сердца выявляют всегда, просто иногда они протекают бессимптомно.

Около 20% всех сердечных смертей приходится на так называемую безболевую ишемию. Когда сердце страдает, но из-за отсутствия, например, инервации поражённой зоны (снабжение органов и тканей нервами, обеспечивающую их связь с центральной нервной системой — News.ru), никаких жалоб у больного нет. Первым проявлением такого состояния как раз и становится инфаркт.

Врач отметил, что с помощью обычного ЭКГ, которое делают пилотам, такую патологию можно выявить далеко не всегда. Вместо этого мужчинам уже после 35 лет необходимо проводить мультиспиральную компьютерную томографию коронарных артерий. Во время процедуры с помощью особого вещества, введённого в вену и современного аппарата КТ, можно отследить проходимость всех сердечных сосудов, вплоть до самых мелких. Основной минус — такое обследование не входит в ОМС и стоит более 10 тыс. рублей.

Чтобы сохранить своё здоровье, необходимо также делать липидограмму — это комплексное исследование, определяющее уровень жиров в крови. Оно позволяет обнаружить нарушение жирового обмена и оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.