Специалисты рассказали о том, какие симптомы свидетельствуют о появлении рака печени. Соответствующая информация содержится в материале, который размещен в отечественном сегменте интернета.
В списке признаков недуга, опубликованном порталом medikforum.ru, в частности, присутствуют:
1. постоянные спазмы в животе, особенно в верхней его части;
2. пожелтение кожи и глаз;
3. диарея;
4. похудение, которое не сопровождается уменьшением размера талии;
5. общая слабость.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора перечислили привычки, которые способны провоцировать возникновение злокачественных новообразований.