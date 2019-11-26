Шесть сигналов человеческого организма о появлении рака печени назвали врачи

Специалисты рассказали о том, какие симптомы свидетельствуют о появлении рака печени. Соответствующая информация содержится в материале, который размещен в отечественном сегменте интернета.

В списке признаков недуга, опубликованном порталом medikforum.ru, в частности, присутствуют:

1. постоянные спазмы в животе, особенно в верхней его части;

2. пожелтение кожи и глаз;

3. диарея;

4. похудение, которое не сопровождается уменьшением размера талии;

5. общая слабость.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора перечислили привычки, которые способны провоцировать возникновение злокачественных новообразований.