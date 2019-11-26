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Шесть сигналов человеческого организма о появлении рака печени назвали врачи 

Аргументы Недели + ещё 3 6 часов назад
Специалисты рассказали о том, какие симптомы свидетельствуют о появлении рака печени. Соответствующая информация содержится в материале, который размещен в отечественном сегменте интернета.
В списке признаков недуга, опубликованном порталом medikforum.ru, в частности, присутствуют:
1. постоянные спазмы в животе, особенно в верхней его части;
2. пожелтение кожи и глаз;
3. диарея;
4. похудение, которое не сопровождается уменьшением размера талии;
5. общая слабость.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора перечислили привычки, которые способны провоцировать возникновение злокачественных новообразований.
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Теги:
Новости , Видео , medikforum.ru
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