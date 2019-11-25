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Японские ученые научились определять 13 видов рака по капле крови 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Ученые научились определять рак по капле крови
Фото: Газета.Ru
Японская корпорация "Тосиба" разработала метод диагностики онкологических заболеваний, который позволяют по анализу крови определить наличие того или иного заболевания с точностью до 99%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Тест позволяет выявить наличие 13 видов рака, сред них — рак желудка, груди, печени, пищевода, поджелудочной железы, кишечника, мочевого пузыря и другие. Кроме того, тест эффективен даже на ранних стадиях заболевания.
В основе способа диагностики лежит выявление типов концентрации малых некодирующих молекул РНК, которые выделяют в кровь раковые клетки. В компании заявляют, что для проведения анализа нужна одна капля крови и около двух часов времени.
"Тосиба" рассчитывает, что через несколько лет проведения цикла всех необходимых испытаний, новый метод диагностики будет применяться повсеместно.
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