Ученые научились определять рак по капле крови

Японские ученые научились определять 13 видов рака по капле крови

Японская корпорация "Тосиба" разработала метод диагностики онкологических заболеваний, который позволяют по анализу крови определить наличие того или иного заболевания с точностью до 99%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Тест позволяет выявить наличие 13 видов рака, сред них — рак желудка, груди, печени, пищевода, поджелудочной железы, кишечника, мочевого пузыря и другие. Кроме того, тест эффективен даже на ранних стадиях заболевания.

В основе способа диагностики лежит выявление типов концентрации малых некодирующих молекул РНК, которые выделяют в кровь раковые клетки. В компании заявляют, что для проведения анализа нужна одна капля крови и около двух часов времени.

"Тосиба" рассчитывает, что через несколько лет проведения цикла всех необходимых испытаний, новый метод диагностики будет применяться повсеместно.