Мужчина покатался на серфе и остался парализован

Австралиец остался парализован после катания на серфе. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летний Крис Поулос 15 ноября пошел после работы на пляж в австралийском городе Ньюкасл (к северу от Сиднея). В какой-то момент он слетел с доски, ударился головой о песчаную отмель и потерял сознание.

Мужчину спасли находившиеся неподалеку серферы: они вытащили Криса из воды и вызвали скорую. Медики срочно направили Поулоса в Королевскую больницу Северного побережья в Сиднее с подозрением на травму позвоночника. Там ему сделали операцию на поврежденных шейных позвонках, однако поставили неутешительный диагноз: он оказался парализован.

В настоящее время Поулос по-прежнему находится в реанимации, хотя его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. «Крис не спит, дышит и говорит. Он держит медсестер и врачей в тонусе», — сказала его жена Аланна. Окружающие отмечают, что мужчина настроен позитивно и развлекает жену разговорами.

Сообщается, что у Поулосов есть двое сыновей. Им три года и восемь месяцев. Для семьи на краудфандинговой платформе GoFundMe организовали сбор средств.