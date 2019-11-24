Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Почему нужно беречь суставы
Почему нужно беречь суставы
Болезни и лекарства
Врачи перечислили самые опасные лекарства
Врачи перечислили самые опасные лекарства
Болезни и лекарства
Как зубы выдают наш возраст
Как зубы выдают наш возраст
ЗОЖ
Врачи нашли способ общаться с пациентами в коме
Врачи нашли способ общаться с пациентами в коме
Новости

Мужчина покатался на серфе и остался парализован 

Lenta.ru 3 часа назад
Мужчина покатался на серфе и остался парализован
Фото: страница GoFundMe
Австралиец остался парализован после катания на серфе. Об этом сообщает Daily Mail.
32-летний Крис Поулос 15 ноября пошел после работы на пляж в австралийском городе Ньюкасл (к северу от Сиднея). В какой-то момент он слетел с доски, ударился головой о песчаную отмель и потерял сознание.
Мужчину спасли находившиеся неподалеку серферы: они вытащили Криса из воды и вызвали скорую. Медики срочно направили Поулоса в Королевскую больницу Северного побережья в Сиднее с подозрением на травму позвоночника. Там ему сделали операцию на поврежденных шейных позвонках, однако поставили неутешительный диагноз: он оказался парализован.
В настоящее время Поулос по-прежнему находится в реанимации, хотя его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. «Крис не спит, дышит и говорит. Он держит медсестер и врачей в тонусе», — сказала его жена Аланна. Окружающие отмечают, что мужчина настроен позитивно и развлекает жену разговорами.
Сообщается, что у Поулосов есть двое сыновей. Им три года и восемь месяцев. Для семьи на краудфандинговой платформе GoFundMe организовали сбор средств.
Видео дня. Иностранцы едут лечиться в Россию
Последние новости
На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки Названа причина ДТП с шестью погибшими под Оренбургом Названа причина ДТП с шестью погибшими под Оренбургом
Комментарии 
Теги:
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нужно беречь суставы
Почему нужно беречь суставы
Врачи перечислили самые опасные лекарства
Врачи перечислили самые опасные лекарства
Как зубы выдают наш возраст
Как зубы выдают наш возраст 2
Врачи нашли способ общаться с пациентами в коме
Врачи нашли способ общаться с пациентами в коме
Названы 5 причин рака, которых можно избежать
Названы 5 причин рака, которых можно избежать 4
Видео
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
11:59
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
Наука
Лекарства из аптечки, которые таят в себе опасность
01:54
Лекарства из аптечки, которые таят в себе опасность
Болезни и лекарства
Выяснилось, как правильно принимать антибиотики
15:50
Выяснилось, как правильно принимать антибиотики
Болезни и лекарства
Как бороться с «грудной жабой»
08:02
Как бороться с «грудной жабой»
Болезни и лекарства
Как не заразиться герпесом
48:51
Как не заразиться герпесом
Болезни и лекарства ЗОЖ
Названы симптомы, предвещающие смерть
12:07
Названы симптомы, предвещающие смерть
Болезни и лекарства
О чем говорит высокий гемоглобин
02:41
О чем говорит высокий гемоглобин
Болезни и лекарства
Врачи назвали семь симптомов диабета
07:20
Врачи назвали семь симптомов диабета
Новости
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Иностранцы повадились ездить к российским врачам
02:45
Иностранцы повадились ездить к российским врачам
Новости Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение