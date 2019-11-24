Врачи нашли способ общаться с пациентами в коме

Врачи нашли способ контактировать с пациентами в коме

На протяжении многих лет ученые и медики пытались выяснить, что чувствует человек, находящийся в коме. Это удалось руководителю лаборатории травм головного мозга и нейродегенеративных заболеваний Университета Западного Онтарио нейробиологу Адриану Оуэну.

Сообщается, что специалист проверял работу мозга находящегося в коме пациента с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Во время эксперимента врач просвечивал мозг человека томографом и при этом задавал ему вопросы.

Аппарат показывал, удалось ли установить связь с пациентом: когда в той или иной части мозга возникала активность, на экране, куда проецировался снимок, появлялись пятна. Это означало, что человек реагировал на заданные вопросы.

Еще одна пациентка, пришедшая в себя после комы призналась, что в этом состоянии ее постоянно мучили чувство жажды и страха, однако поделать с ними она ничего не могла.

Как отмечает директор Научного центра неврологии академик Михаил Пирадов, с точки зрения патофизиологии кома заканчивается не позже, чем через четыре недели, если не наступает смерть.

— Возможные варианты выхода из комы: переход в сознание, вегетативное состояние, состояние минимального сознания. За свою долгую практику я не видел ни одного пациента, который вышел бы из вегетативного состояния без потерь. Прогноз для каждого пациента зависит от множества факторов, главные из которых — характер и природа полученных повреждений,

— цитирует специалиста издание «Аргументы и факты».