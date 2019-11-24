Ученые подсчитали безопасную ежедневную дозу кофе

Ученые из Университета южной Австралии пришли к выводу, что употребление более шести чашек кофе в день может привести к проблемам со здоровьем. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний до 22%.

По словам исследо