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Новости

Ученые подсчитали безопасную ежедневную дозу кофе 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
Ученые из Университета южной Австралии пришли к выводу, что употребление более шести чашек кофе в день может привести к проблемам со здоровьем. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний до 22%.
По словам исследо