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Выяснилось, в какой день недели нельзя обращаться к врачу 

Рамблер 1 час назад
Выяснилось, когда пациенты умирают от халатности
Фото: depositphotos.com
Стало известно, когда и в каких обстоятельствах врачи совершают больше всего преступлений на работе. Telegram-канал Baza сообщает, что в СКР проанализировали статистику с уголовными делами о халатности медиков.
Анализ проводился за 2016-2017 годы, и более 70% из них были квалифицированы как "причинение смерти по неосторожности". Большинство преступлений совершили хирурги (27,5%), за ними идут акушеры-гинекологи (16,8%), а на третьем месте по преступности анастезиологи-реаниматологи (13,2%). Что касается гендерной составляющей, то к халатности причастны и мужчины, и женщины в равной степени.
Фатальные ошибки происходят с пациентами, поступившими с заболеваниями и травмами (60%), сопутствующими болезнями (14%), беременностью и родами (13%). Также врачи допускают халатность к людям, пострадавшим от алкоголя или тем, кто занимался самолечением.
Следователи проанализировали и то, когда врачи чаще всего допускают ошибки. Большинство случаев (30%) пришлось на понедельник. Если говорить о времени года, то преступления совершались в конце весны и летом. Почти половина фатальных ошибок произошли из-за неправильной диагностики и лечения.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как врачебная ошибка испортила мужчине жизнь.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости , СКР
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