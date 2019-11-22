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Новости

Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
Фото: Lenta.ru
В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно принимать антибиотики, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
В ведомстве объяснили, что антибиотики часто выписывают врачи без достаточных на то оснований, «в качестве перестраховки». Кроме того, из-за возможности свободно купить такие лекарства без рецепта пациенты сами пьют их при малейшем недомогании.
Отмечается, что прием антибиотиков стоит проводить только по назначению врача — если медики не видят в этом необходимости, пациент не должен требовать назначения подобных лекарств и покупать их самостоятельно.
Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали соблюдать рекомендации врача при использовании антибиотиков, а также не давать свои препараты другим людям.
Ранее Роспотребнадзор объяснил, почему важно делать прививку от гриппа с сентября — дело в том, что организму нужно две недели на выработку иммунитета к инфекции. В ведомстве отметили, что россияне, которые не успели сделать прививку осенью, могут сделать это до конца ноября.
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Теги:
Новости , Роспотребнадзор
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