Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков

Роспотребнадзоре объяснили, как правильно принимать антибиотики, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

В ведомстве объяснили, что антибиотики часто выписывают врачи без достаточных на то оснований, «в качестве перестраховки». Кроме того, из-за возможности свободно купить такие лекарства без рецепта пациенты сами пьют их при малейшем недомогании.

Отмечается, что прием антибиотиков стоит проводить только по назначению врача — если медики не видят в этом необходимости, пациент не должен требовать назначения подобных лекарств и покупать их самостоятельно.

Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали соблюдать рекомендации врача при использовании антибиотиков, а также не давать свои препараты другим людям.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, почему важно делать прививку от гриппа с сентября — дело в том, что организму нужно две недели на выработку иммунитета к инфекции. В ведомстве отметили, что россияне, которые не успели сделать прививку осенью, могут сделать это до конца ноября.