Малышева назвала признаки начала рака мозга

Малышева назвала внешние признаки зарождающегося рака мозга

Михаила Задорнова. Елена Малышева назвала симптом, который позволит людям практически сразу определить возможное появление злокачественной опухоли в головном мозге. Очередной темой передачи «Жить здорово» стали различные виды рака. Одна из зрительниц поведала, что очень боится появления опухоли в головном мозге. Не добавляют ей спокойствия истории знаменитых Жанны Фриске

Малышева отметила — глиобластома, на сегодняшний день, действительно все чаще появляется в информационных сводках. Ее главная опасность на фоне других видов опухоли заключается в том, что медики не разработали профилактические рецепты. Однако, существуют внешние признаки, которые способны намекнуть — человеку стоит показаться врачу.

«Диспансеризации по раку головного мозга в мире не придумали еще, поэтому единственное, что врачи могут предложить — это ежегодные обследования. Но во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения в носогубных складках, например. Также о раке могут свидетельствовать изменение речи и отказ организма от выполнения любых функций. В таком случае нужно бежать к неврологу — он определит, идет ли речь об инсульте или все же о раке», — резюмировала она.

Андрей Пылев, главный врач «Европейской клиники» пояснил Teleprogramma, что на самом деле, ситуация обстоит значительно сложнее, чем описала Малышева. Так, по его словам, существуют очаговые и общемозговые симптомы. Ко вторым относятся головная боль и головокружение. В первом же случае речь идет о любом неврологическом проявлении — нарушениях глотания, изменениях в походке. Таких симптомов достаточно много, отмечает специалист. Чтобы быть уверенным или наоборот исключить неприятную симптоматику, достаточно обратиться к медикам.