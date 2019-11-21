В мужчине нашли 700 червей после мясного ужина

Врачи обнаружили в мозге и легких мужчины 700 червей после ужина со свининой

После сытного ужина, на котором подавалось жаркое из свинины, 43-летний Чжу Чжун-фа из восточной китайской провинции Чжэцзян начал страдать продолжительными головными болями и эпилептическими припадками. Когда по прошествии месяца симптомы усугубились, мужчина решил обратиться за помощью к врачам больницы медицинского колледжа Чжэцзянского университета.

Доктор Ван Цзянь-ронг из отделения инфекционных заболеваний, провел всестороннее медицинское обследование Чжу и диагностировал у него тениоз — кишечную инфекцию, вызываемую свиным солитером. При помощи компьютерной томографии медики обнаружили в организме мужчины 700 червей-паразитов, которые, еще будучи личинками, успели проникнуть в его мозг, легкие, а также мышцы внутри грудной полости и вырасти там до взрослых размеров.

По данной Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), попадая в центральную нервную систему, личинки ленточных червей могут вызывать тяжелые неврологические симптомы, включая эпилептические припадки. Заражение тениозом происходит в результате попадания в желудочно-кишечный тракт человека личинок ленточного червя при приеме в пищу не прошедшего надлежащую термическую обработку свиного мяса.

К счастью, это заболевание хорошо поддается лечению лекарственными и слабительными препаратами, однако дозировка и длительность приема медикаментов варьируется в зависимости от тяжести инфекции.