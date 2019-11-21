Врачи рассказали, как очистить легкие после сигарет

Медики назвали самые полезные продукты, которые способствуют более активному очищению легких после отказа от сигарет. В первую очередь, стоит включить в рацион клюкву. Эта ягода содействует активному очищению ресничек, расположенных в легких. Организм вчерашних курильщиков из-за длительного воздействия никотина на легкие становятся более подверженным возникновению воспалительных процессов. Исправить это поможет пить имбирный чай, он обладает противовоспалительным действием. Также немаловажно придерживаться здорового питания, употреблять больше свежих овощей и фруктов. Это поможет не только восстановить иммунитет, но и способствует активному выведению из организма вредных компонентов.

Кроме того, специалисты посоветовали чаще гулять на свежем воздухе, это помогает восстановить работу легких. Советы медиков опубликовала «Информационная Медицинская Сеть».

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