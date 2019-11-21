Родился ребенок, зачатый из яйцеклетки своего отца

41-летний мужчина стал донором яйцеклетки для своей жены

На первый взгляд Сет и Лия Марлоу практически ничем не отличаются от среднестатистической американской семьи, за исключением, пожалуй, только одного «но». Они воспитывают 4-летнего сына Арло, зачатого с помощью яйцеклетки своего отца — Сета, который родился женщиной. О своем уникальном пути к биологическому отцовству мужчина рассказал в подкасте Pregnantish и в интервью газете New York Post.

41-летний Сет Марлоу начал процедуру по смене пола в 2003 году в возрасте 25 лет. Мужчина добровольно перенес двойную мастэктомию — хирургическую операцию по удалению молочных желез, и начал принимать гормоны. Соглашаясь на смену пола и сопутствующие этому операции, Сет был уверен, что навсегда лишается возможности иметь своих собственных биологических детей. Однако, когда он женился на Лие, и пара всерьез задумалась о детях, врачи предложили необычный выход. Они рекомендовали Сету перейти с приема тестостерона на эстроген, чтобы его тело стало вновь генерировать яйцеклетки, которые пара бы могла использовать для зачатия биологических детей. В результате с помощью яйцеклеток Сета и донорской спермы паре удалось получить и заморозить несколько эмбрионов.

Несмотря на успех процедуры, для мужчины путь к отцовству стал настоящим психологическим испытанием. Из-за приема женских половых гормонов у него впервые за более чем 15 лет вновь началась менструация. Сет стал набирать вес, его тело начало обретать женственные формы.

Сегодня, отматывая время назад, Сет говорит, что несмотря на все психологические страдания, вызванные приемом женских гормонов, он безмерно счастлив. Ведь уже со второй попытки ЭКО Лия смогла забеременеть и выносить здорового малыша. У пары родился сын Арло.

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«Арло довольно уникальный ребенок, у него два генетических отца», — с гордостью говорит Сет.

Несмотря на то, что Арло еще слишком мал, чтобы понимать все нюансы своего появления на свет, мальчику известно, что он был зачат с помощью яйцеклетки своего отца.

Сет и Лия не намерены останавливаться на достигнутом и в скором времени планируют подарить Арло брата или сестру, благо в их распоряжении еще 13 замороженных эмбрионов.