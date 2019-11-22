Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь

Жительница американского штата Висконсин вовремя обнаружила раковую опухоль благодаря своей собаке. Об этом сообщает Daily Star.

Стефани Херфель (Stephanie Herfel) призналась, что шесть лет назад ее собака по кличке Сьерра (Sierra) начала вести себя странно. Питомец часто подходил к хозяйке, обнюхивал ее живот и клал на него нос.

Сначала американка никак не реагировала на поведение собаки, однако несколько дней спустя она обнаружила, что Сьерра спряталась за шкаф, свернулась клубком и спрятала нос под хвост.

«Ее маленькая мордочка была мокрой, а брови нахмурены»,

— рассказала Херфель.

Странное поведение пса, а также начавшиеся боли в животе заставили женщину обратиться за медицинской помощью. Врачи обнаружили у пациентки третью стадию рака яичников и начали незамедлительное лечение, которое привело к ремиссии.

Однако несколько месяцев спустя Херфель заметила, что Сьерра снова начала нюхать ее живот и прятать нос под лапы и хвост. Врачи подтвердили опасения женщины — рак вернулся.

Лечащий врач Херфель, онколог Дэвид Кушнер (David Kushner), считает, что поведению собаки есть рациональное объяснение. Научные исследования подтвердили, что в 97 процентах случаев псы способны отличать по запаху здоровую кровь от зараженной раком.

«Эта область исследований очень интересна. Она рассматривает возможность использования собачьего нюха для обнаружения раковых опухолей»,

— рассказала ученый Хезер Джанкейра (Heather Junqueira).