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Врачи рассказали, почему нельзя закусывать алкоголь шоколадом 

Вечерняя Москва + ещё 2 3 часа назад
Почему нельзя закусывать алкоголь шоколадом
Фото: depositphotos.com
Торты и шоколад в сочетании с алкогольными напитками дают большую нагрузку на поджелудочную железу, что может серьезно повлиять на здоровье человека. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
По его словам, поджелудочной железе приходится справляться со сладким и с алкоголем одновременно.
"После выхода из желудка половина алкоголя попадет в печень, а половина — в поджелудочную. Если печень может обезвредить алкоголь, то поджелудочная такого механизма не имеет" — рассказал врач.
Как объяснил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, во время одновременного приема спиртных напитков и десертов повышается риск интоксикации организма. Это происходит из-за того, что сахар перерабатывается быстрее алкоголя, и спиртное задерживается в организме дольше обычного, передает АиФ.ru.
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Теги:
Новости , Евгений Брюн , Минздрав РФ
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