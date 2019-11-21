Врачи рассказали, почему нельзя закусывать алкоголь шоколадом

Торты и шоколад в сочетании с алкогольными напитками дают большую нагрузку на поджелудочную железу, что может серьезно повлиять на здоровье человека. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По его словам, поджелудочной железе приходится справляться со сладким и с алкоголем одновременно.

"После выхода из желудка половина алкоголя попадет в печень, а половина — в поджелудочную. Если печень может обезвредить алкоголь, то поджелудочная такого механизма не имеет" — рассказал врач.