Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Женщине удалось сбросить 226 кг из-за "нового языка"
Женщине удалось сбросить 226 кг из-за "нового языка"
Болезни и лекарства
Названы первые симптомы рака мозга
Названы первые симптомы рака мозга
Болезни и лекарства
Почему больницы не закупают шприцы и бинты
Почему больницы не закупают шприцы и бинты
Новости
В Москве освоили лечение рака ультразвуком
В Москве освоили лечение рака ультразвуком
Новости

Блогер «Руки-базуки» показал бицепсы после операции 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Боец ММА из Пятигорска Кирилл Терёшин, ставший популярным в Интернете благодаря своим огромным бицепсам и получивший прозвище «Руки-базуки», показал конечности после операции.
Ролик с уменьшенной в объёме мускулатурой он опубликовал в Instagram.
Как писал News.ru, известные блогеры-фрики Кирилл Терёшин («Руки-базуки») и Олег Монгол сразились на ринге по правилам смешанных единоборств ММА. Бой состоялся в Хакасии, поэтому в основном зал был заполнен болельщиками Монгола, которые дружно требовали «разнести» Терёшина. В итоге синтоловый фрик из Пятигорска потерпел поражение на ринге. При этом пользователи Сети высмеяли мероприятие, назвав поединок «Синтол против самогона».
News.ru: последние новости
Врач рассказал о предвестниках ранней смерти Врач рассказал о предвестниках ранней смерти Алкогольный цирроз предложили лечить вирусами из сточных вод Алкогольный цирроз предложили лечить вирусами из сточных вод В России уволили единственного врача, способного пересадить почки младенцам В России уволили единственного врача, способного пересадить почки младенцам 
Теги:
Новости , Видео , Кирилл Терешин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщине удалось сбросить 226 кг из-за «нового языка»
Женщине удалось сбросить 226 кг из-за «нового языка»
Названы первые симптомы рака мозга
Названы первые симптомы рака мозга
Почему больницы не закупают шприцы и бинты
Почему больницы не закупают шприцы и бинты
В Москве освоили лечение рака ультразвуком
В Москве освоили лечение рака ультразвуком
Доказана польза жевательной резинки без сахара
Доказана польза жевательной резинки без сахара
Видео
Названы симптомы, предвещающие смерть
12:07
Названы симптомы, предвещающие смерть
Болезни и лекарства
Врачи назвали семь симптомов диабета
07:20
Врачи назвали семь симптомов диабета
Новости
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Что будет с московскими поликлиниками
01:12
Что будет с московскими поликлиниками
Новости
Чем опасны мушки перед глазами
04:35
Чем опасны мушки перед глазами
Болезни и лекарства
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
07:53
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
Наука
Электронные сигареты тоже ведут к раку
01:17
Электронные сигареты тоже ведут к раку
ЗОЖ
Что сегодня делают с пациентами с аритмией
03:36
Что сегодня делают с пациентами с аритмией
Болезни и лекарства
Нерадивая медсестра заразила пациентов ВИЧ
02:15
Нерадивая медсестра заразила пациентов ВИЧ
Новости Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия