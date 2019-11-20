Блогер «Руки-базуки» показал бицепсы после операции

Боец ММА из Пятигорска Кирилл Терёшин , ставший популярным в Интернете благодаря своим огромным бицепсам и получивший прозвище «Руки-базуки», показал конечности после операции.

Ролик с уменьшенной в объёме мускулатурой он опубликовал в Instagram.

Как писал News.ru, известные блогеры-фрики Кирилл Терёшин («Руки-базуки») и Олег Монгол сразились на ринге по правилам смешанных единоборств ММА. Бой состоялся в Хакасии, поэтому в основном зал был заполнен болельщиками Монгола, которые дружно требовали «разнести» Терёшина. В итоге синтоловый фрик из Пятигорска потерпел поражение на ринге. При этом пользователи Сети высмеяли мероприятие, назвав поединок «Синтол против самогона».