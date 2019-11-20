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В Москве освоили лечение рака ультразвуком 

Аргументы Недели 3 часа назад
В Москве освоили лечение рака ультразвуком
Фото: Аргументы Недели
В московской горбольнице провели первую в России операцию по лечению рака простаты сфокусированным ультразвуком. Врачи не делали пациенту ни разрезов, ни проколов.
"Методика позволяет свести к минимуму количество осложнений как во время, так и после хирургического вмешательства. пациенты после таких операций восстанавливаются значительно быстрее. Дополнительного или повторного лечения как правило не требуется", — подчеркнул главный внештатный специалист -уролог столичного депздрава Дмитрий Пушкарь.
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