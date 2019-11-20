Доказана польза жевательной резинки без сахара

Ученые доказали пользу жевательной резинки без сахара

Жевательная резинка без сахара может снизить риск развития кариеса у детей и взрослых. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона. Работа опубликована в Journal of Dental Research: Clinical & Translational Research.

Специалисты проанализировали исследования, проведенные за последние 50 лет, в которых изучалось действие жевательной резинки без сахара на состояние полости рта, в том числе, связь с развитием кариеса. Выяснилось, что такая жвачка на 28% снижает риск возникновения кариозных поражений зубов.

В последние годы жевательная резинка признается стоматологами как дополнение к основным профилактическим мерам здоровья полости рта.

«Стимуляция слюноотделения и механический контроль образования зубного налета, обеспечиваемый жеванием, могут помочь предотвратить развитие кариеса, — отмечает профессор Авиджит Банерджи. — Кроме того, в жевательной резинке без сахара могут содержаться антибактерианые ингредиенты, в том числе ксилит и сорбит».

Эксперты подчеркивают, что это первое исследование, демонстрирующее способность жевательной резинки без сахара замедлять развитие кариеса.