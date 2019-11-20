Все о здоровье позвоночника: как связаны витамины, хрящевая ткань и пот

Боли в спине, пояснице все чаще начинают волновать людей не в глубокой старости, а уже в среднем возрасте. И даже более молодые и физически активные люди сталкиваются с проблемами позвоночника.

Как правило, нездоровый позвоночник становится причиной других болезней. Поэтому разберемся — какие витамины нужны этому органу?

Начнем с того, что позвоночник — это не просто набор костей, которым ежедневно требуется кальций, фосфор, магний и другие элементы. Важную роль играют и хрящи, и эластичные межпозвоночные диски, и нервные волокна, проходящие через межпозвонковые дуги. Им тоже требуются витамины для правильного функционирования. Особенно спинному мозгу, который связан со всей нервной системой.

Витамин А (каротин)

Этот витамин жизненно необходим для здоровья костей, их формирования и укрепления. В случае дефицита витамина А организмом плохо усваивается кальций и фосфор, без которых кости становятся хрупкими, тонкими. При малом количестве каротина плохо формируется хрящевая ткань, что особенно опасно для растущего детского организма.

Лучшими источниками этого витамина служат натуральные, свежие дары сада и огорода: морковь, тыква, шпинат, капуста брокколи. Из животных продуктов особенно большое количество витамина А содержится в печени и яйцах.

Витамин D

Прочность и надежность нашего скелета основательно зависит от наличия в организме этого «солнечного» витамина. Под воздействием солнечных лучей и ультрафиолета он вырабатывается самостоятельно. Витамин D вместе с каротином направляется на усвоение кальция и его солей.

Почти весь кальций потребляется костями и зубами. Однако небольшая, но крайне необходимая его часть направляется для обеспечения функционирования нервной системы.

Женщинам, находящимся в стадии «менопаузы», особенно важно контролировать количество этого витамина в организме, так как в этот период у них происходит потеря костной массы.

Не упускайте возможность ежедневного приема солнечных ванн в летний период. А после них не спешите смывать под душем пот. Дайте организму некоторое время на то, чтобы он поглотил выработанный витамин D.

В остальное время года можно обеспечить организм этим витамином с помощью пищи. Натуральными источниками послужат жирные сорта рыбы, рыбий жир, а также яйца и сливочное масло.

Витамин С (аскорбиновая кислота)

Без этого витамина невозможно формирование коллагена — соединительной ткани, которая связывает клетки во всех тканях организма, нервах и костях. Без витамина С организм просто не смог бы существовать.

Этот водорастворимый витамин постоянно выводится из организма с потом и другими жидкостями. А поскольку наш организм не научился его запасать, то ежедневно требуются новые и новые порции аскорбиновой кислоты.

Больше всего витамина С в свежих ягодах, фруктах и овощах. Учитывая то, что витамин не любит высоких температур и контакта с кислородом, лучше кушать их в свежем виде, минимально подвергая нарезке.

Витамины группы В

Эти витамины сложно рассматривать по отдельности, так как встречаются они, как правило, в одних и тех же продуктах и действуют комплексно. Тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пантотеновая кислота (В5), пиридоксин (В6) и другие — все они одинаково нужны для слаженной работы нервных тканей, мышц, для образования красных кровяных клеток костного мозга.

К сожалению, та часть оболочки зерен злаковых растений, в которой содержится наибольшая концентрация этих витамин, подвергается удалению и очистке. Мы потребляем очищенный рис, белую рафинированную муку.

Мы злоупотребляем сахаром, кофе, алкоголем, которые безжалостно забирают витамины группы В из нашего организма. Их недостаток вызывает нервозность, раздражительность, повышенную утомляемость, онемение конечностей и трудности при ходьбе.

Недостаток витамина В12 особенно сильно влияет на образование и рост костной ткани. Наиболее важно его достаточное количество детям и женщинам в период менопаузы. У этого витамина есть своя особенность — он присутствует только в продуктах животного происхождения. Получить его можно с мясом, сыром или молоком.

Остальные же витамины группы В можно добыть из необработанной пшеницы и риса, кукурузы, овса, цитрусовых, зеленых овощей. Источниками витаминов этой группы также являются говядина, свинина, мясо птицы, яйца, сыры, грибы.