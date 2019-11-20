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Раскрыта опасность перьевых одеял 

Ferra.ru + ещё 2 4 часа назад
Раскрыта опасность перьевых одеял
Фото: Ferra.ru
В научном журнале BMJ Case Reports описали случай серьёзного заболевания, возникшего из-за перьевого одеяла. Пациента чудом удалось спасти.
43-летний британец обратился к врачу с жалобами на одышку и усталость. Мужчина не курил, поэтому данный фактор риска исключили сразу. Симптомы указывали на то, что британец заражён инфекцией дыхательных путей. Лечение помогло улучшить ему состояние, но лишь на время. Скоро мужчине стало хуже.
Врачи не могли обнаружить причину недуга до тех пор, пока не выяснилось, что незадолго перед болезнью пациент сменил одеяло с синтетическим наполнителем на перьевое.
Как оказалось, у мужчины аллергия на перо. Это вызвало у него экзогенный аллергический альвеолит, при котором воспаляются стенки альвеол, бронхиол и капилляров.
Вылечиться британцу помог отказ от перьевого одеяла и лечение стероидами. Окончательно он восстановился спустя полгода.
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