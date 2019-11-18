Врач сравнил анорексию с инфарктом

Анорексия — это болезнь, и смертность от нее сравнима со смертностью от инфаркта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал подробнее врач-диетолог Михаил Гинзбург

"Общество диктует какие-то стандарты, и люди хотят соответствовать им с разной степенью рвения. И вот анорексия, это та степень соответствия, которая является патологической", — объяснил он.

По словам специалиста, о серьезность и распространенности этой болезни говорит факт десятипроцентной летальности в ее результате — это практически наравне с таким тяжелым заболеванием, как инфаркт миокарда. Также доктор подчеркнул, что в данное время это наиболее частая причина смерти женщин в возрасте от 18 до 45 лет.

"Болезнь может быть даже у 13-летних девочек. Но надо понимать, что это психическое заболевание, психотический уровень расстройства, который проявляется тем, что человек говорит "я не хочу много есть" или "я не хочу есть, потому что еда вредная". В основе недуга лежит проблема контроля, то есть человек не может проконтролировать свое тело, свое поведение, свой вес. Девушкам это более актуально, но такая патология может быть и у юношей. Лечить это должны психиатры, и чем раньше такие люди попадают к данным специалистам, тем лучше. А если не лечить, то больные умирают, потому что снижение веса прогрессирует, наступают дистрофии, несовместимые с жизнью, дистрофии печени, почек, сердца и, к сожалению, с какого-то момента не удается их даже спасти", — подчеркнул Гинзбург.

Анорексия — это синдром, который заключается в полном отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании. Он сопровождается метаболическими заболеваниями, инфекциями, болезнями пищеварительной системы.