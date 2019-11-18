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В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога 

Газета.Ru + ещё 17 4 часа назад
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Фото: Газета.Ru
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве заявили, что все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в НЦЗД в полном подъеме.
Также там добавили, что Каабак работал на четверть ставки. Согласно имеющейся информации, хирург за все время трудоустройства провел 21 операцию.
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Теги:
Новости , Минздрав РФ
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