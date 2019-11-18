Женщине грозит ампутация носа из-за пятнышка

Женщине грозит ампутация носа из-за небольшого пятнышка, которое оказалось раком кожи

Придя на прием к врачу, 37-летняя Мэнди Поллард была абсолютно не готова услышать свой диагноз. Женщина ожидала, что доктор пропишет ей кортикостероидный крем от экземы, тогда как ситуация оказалось куда более серьезной.

Когда Мэнди обнаружила небольшое пятнышко на кончике носа, она приняла его за обычное высыпание, которое со временем пройдет само собой. Однако пятно не только не уходило, но и продолжало увеличиваться в размере, иногда кровоточа по ночам. Тогда Мэнди решила обратиться за помощью к врачам, которые, после проведения биопсии, огорошили ее страшным диагнозом.

Новообразование оказалось раком кожи, отличным от меланомы, и грозило женщине ампутацией носа. Для начала хирурги решили попробовать сохранить Мэнди нос и удалить лишь злокачественное новообразование, после чего на его месте у женщины осталась зияющая дыра, требующая дополнительной операции по реконструкции кончика носа.

Чтобы «залатать» сквозное отверстие, оставшееся после удаления раковых тканей, врачам пришлось трансплантировать кусок кожи с боковой части лица женщины, оставив при этом большой шрам вдоль уха.

Теперь Мэнди ждет, когда полностью восстановится и услышит окончательный вердикт врачей. Если контрольная биопсия покажет, что операция прошла успешно, и все раковые ткани были удалены, никакого дальнейшего лечения ей не потребуется. Однако в случае оставшихся раковых клеток женщине грозит ампутация большей части носа.

Мэнди поделилась своей историей, чтобы повысить осведомленность людей о раке кожи. Женщина признается, что никогда особо не любила загорать и всегда пользовалась защитными средствами от ультрафиолетовых лучей. Однако, нанося их на тело, она частенько забывала про лицо. Мэнди призывает всех пользоваться санблоками с головы до ног, независимо от времени года.