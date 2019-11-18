Врачи назвали семь симптомов диабета

Немецкие врачи назвали семь основных симптомов, которые могут свидетельствовать о начале опасного заболевания. Так, по словам специалистов, первое на что стоит обратить внимание — это на состояние кожи и веса. Ведь указывать на развитие диабета может повышенная сухость кожи и зуд, медленное заживление ран, утомляемость без причины, резкая потеря веса и возросшая восприимчивость к инфекциям.

Проверить уровень сахара в крови и обратиться к врачам следует, если человек испытывает постоянную жажду и страдает от частого мочеиспускания, в особенности, ночью. Об этом сообщает Focus Online.

«Эти предупреждающие знаки относятся не только к диабету второго типа, но и к диабету первого типа, который поражает в основном молодых людей», — отметили эксперты.

Напомним, сахарный диабет — эндокринное заболевание, связанное с нарушением усвоения глюкозы и развивающееся вследствие недостаточности инсулина.