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Врачи назвали семь симптомов диабета 

Кривое Зеркало + ещё 1 58 минут назад
Врачи назвали семь симптомов диабета
Фото: Кривое Зеркало
Немецкие врачи назвали семь основных симптомов, которые могут свидетельствовать о начале опасного заболевания. Так, по словам специалистов, первое на что стоит обратить внимание — это на состояние кожи и веса. Ведь указывать на развитие диабета может повышенная сухость кожи и зуд, медленное заживление ран, утомляемость без причины, резкая потеря веса и возросшая восприимчивость к инфекциям.
Проверить уровень сахара в крови и обратиться к врачам следует, если человек испытывает постоянную жажду и страдает от частого мочеиспускания, в особенности, ночью. Об этом сообщает Focus Online.
«Эти предупреждающие знаки относятся не только к диабету второго типа, но и к диабету первого типа, который поражает в основном молодых людей», — отметили эксперты.
Напомним, сахарный диабет — эндокринное заболевание, связанное с нарушением усвоения глюкозы и развивающееся вследствие недостаточности инсулина.
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