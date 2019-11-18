Врач рассказал о предвестниках ранней смерти

Профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов рассказал о том, кто входит в группу высокого и очень высокого риска преждевременной смерти.

Доктор советует даже тем, у кого нет явных симптомов, начать принимать меры, если присутствуют факторы, позволяющие отнести себя к группам риска, такие, например, как ожирение. При расчётах надо учитывать свой объём талии — если он выше норм, значит, присутствует самый опасный тип ожирения — абдоминальный. Для женщин критическая цифра — 88 сантиметров в обхвате, для мужчин — 102, передаёт «Комсомольская правда».

Также кардиолог рекомендует померить давление. Если человеку ещё нет 65 лет, его максимальные показатели на тонометре не должны выходить за границы 130/80 мм рт. ст, если этот возрастной рубеж преодолён — давление не должно подниматься выше 140/90 мм рт. ст. Третий фактор — сахарный диабет. Как известно, такой диагноз ставится, если уровень сахара в крови выше 7 ммоль/л (при исследовании на голодный желудок), но цифры выше 6 ммоль/л уже свидетельствуют о преддиабете.

Четвёртый и пятый факторы, которые могут привести к преждевременной смерти — злоупотребление солью и алкоголем. Относительно безопасными считаются потребление до 8 порций алкоголя в неделю женщинами и 14 — мужчинами, а содержание соли во всех съеденных за день блюдах и выпитых напитках не должно быть выше 5 мг для обоих полов.

При этом мужской пол сам по себе считается фактором риска, ведь, как известно, мужчины страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще женщин. Поэтому начинать максимально внимательно относиться к здоровью кардиолог советует с 45 лет мужчинам и с 50–55 лет женщинам, но, если присутствует хоть один фактор из вышеперечисленных, или если человек курит (в том числе электронные сигареты, или пользуется устройствами для нагревания табака), то задуматься о своём образе жизни пора уже в 35.

Кроме того, стоит обратить внимание на наследственность, особенно на то, страдали ли сердечно-сосудистыми заболеваниями отец и мать. А также не забывать о физической активности — это, как минимум, 30–40 минут интенсивной ходьбы или физических упражнений в день.

Помимо ведения здорового активного образа жизни, врач рекомендует ежегодно проходить диспансеризацию, в неё сейчас входят все анализы и исследования, позволяющие заблаговременно выявить все изменения, свидетельствующие о риске наступления серьёзных проблем с сердцем и сосудами, а также лечить хронические заболевания, такие, как гипертония, диабет и атеросклероз.

Эксперт Лиги здоровья нации, врач-кардиолог, профессор Мехман Мамедов сделал важное дополнение к советам своего коллеги: стресс действительно может сократить жизнь, это происходит за счёт сужения коронарных артерий в результате выделения «гормонов стресса» — третий по важности фактор риска возникновения инфаркта миокарда после ожирения и гипертонии. Хорошая новость в том, что понизить уровень этих веществ можно не только общаясь с близкими или находя успокоение в хобби, но и двигаясь (имеются в виду разумные физнагрузки). Такая мера помогает организму максимально быстро «утилизировать» гормоны стресса.

Как писал News.ru ранее, специалисты из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне провели исследование продолжительностью 12 лет, чтобы выяснить, как употребление кофе влияет на развитие острых и хронических заболеваний и на продолжительность жизни в целом.