Ученые рассказали, как спасти печень алкоголиков

Эксперты из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели успешные испытания нового способа лечения хронической болезни печени — алкогольного гепатита.

Это предлагается делать с помощью вирусов. Как известно, причиной смерти большого числа алкоголиков с этим заболеванием является размножение устойчивых к антибиотикам бактерий, которые выделяют токсины.

Эксперименты для борьбы с этими бактериями провели на мышах. При этом был использованы четыре вида вирусов.

Как показали результаты, пораженные вирусами бактерии, как минимум переставали выделять токсины. В скором времени пройдут испытания на людях, сообщают «Известия».