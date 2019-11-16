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Названа позволяющая избежать гриппа диета 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Названа позволяющая избежать гриппа диета
Фото: Lenta.ru
Кетогенная диета, отличающаяся высоким содержанием жиров и низким потреблением углеводов, способствует защите организма от вируса гриппа А. Соответствующее исследование американских ученых опубликовано в журнале Science Immunology.
В эксперименте ученых были задействованы две группы грызунов — экспериментальная и контрольная. Первая за неделю до инфицирования вирусом гриппа А была посажена на кетоновую диету. Режим питания второй отличался высоким содержанием углеводов. Специалисты наблюдали, что животные из первой группы легче перенесли заболевание, в частности, у них была выше выживаемость.
Причину эффективности кетоновой диеты при заболевании ученые видят в том, что подобный режим питания активирует клетки иммунной системы, которые способствуют выработке слизи, задерживающий вирус гриппа А.
В июле Military Times со ссылкой на представителей Минобороны США написало, что в будущем американских военных могут посадить на кетоновую диету, поскольку таким образом организм лишается глюкозы и начинает сжигать собственный накопленный жир.
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Теги:
Новости , Грипп , Министерство обороны
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