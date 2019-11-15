Началась глобальная эпидемия суперинфекций

Согласно докладу Центров по контролю и профилактике заболеваний США, устойчивые к лекарствам микробы каждый год заражают три миллиона американцев и убивают 35 тысяч человек. Таким образом, заключают эксперты, резистентные к антибиотикам бактерии представляют угрозу более опасную, чем считалось ранее. Об этом сообщает издание Science Alert.

По оценкам, каждые 11 секунд в среднем один человек заражается резистентной бактерией, а каждые 15 минут кто-то умирает от неподдающейся лечению суперинфекции. Ситуация осложняется тем, что за три десятилетия, не было разработано ни одного нового класса антибиотиков. В то же время смертность от суперинфекций удалось снизить на 30 процентов благодаря совершенствованию методов отслеживания патогенов в больницах, где чаще всего возникают заражения.

Самыми опасными микробами являются Clostridioides difficile (вызывают смертельные инфекции на фоне гибели микрофлоры кишечника из-за антибиотиков), устойчивая к лекарствам гонорея и карбапенем-устойчивые энтеробактерии (CRE). Они устойчивы ко всем или почти ко всем антибиотикам и убивают до половины зараженных пациентов.

Чтобы снизить риск инфекции, специалисты рекомендуют соблюдать гигиену рук, проходить вакцинацию, правильно готовить продукты питания и практиковать безопасный секс.