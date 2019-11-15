Опухоль размером с дыню чуть не задушила мужчину

Опухоль размером с дыню выросла на шее мужчины и чуть его не задушила

Милтон Вингерт обратился в больницу, когда размер опухоли не превышал помидор черри — это было в мае. В результате осмотра выяснилось, что это плеоморфная саркома.

Этот тип рака может развиться в кровеносных сосудах, а также в глубоких слоях кожи, жиров, мышц или нервной ткани. Известно, что он быстро растет обычно в одной части тела, хотя может распространиться и на другие места.

Через месяц опухоль выросла до размера яблока, поэтому Вингерт обратился к врачу с просьбой её удалить. Первый хирург посчитал операцию слишком рискованной, поэтому спустя месяц Вингерт обратился за помощью во вторую больницу, но и там его отказались оперировать. Опухоль росла вокруг сонной артерии мужчины, которая снабжает кровью мозг, шею и лицо, и оба хирурга опасались, что удаление этой массы может привести к разрыву кровеносного сосуда.

Daily Mail US

Наконец, в начале ноября Вингерта направили к доктору Назиру Кану, лицевому хирургу из больницы Маунт Синай в Нью-Йорке. Врач определил, что если опухоль станет больше, то Вингерт может задохнуться, поэтому он принял решение и назначил операцию.

Процедура заняла около 7 часов, хотя врачи рассчитывали, что она продолжится дольше. Области шеи Вингерта хирургам также не пришлось восстанавливать, поэтому пациент сейчас восстанавливается дома, готовится отметить 82 день рождения и в ближайшие несколько месяцев продолжить дальнейшее лечение рака.