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Патологоанатом предупредил о смертельной опасности распространенного типа аллергии 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Врач предупредил о смертельной опасности аллергии
Фото: Teleprogramma.pro
Аллергию в наше время некоторые не считают заболеванием вовсе. Так, неприятное недоразумение, симптомы которого можно снять таблеткой. А меж тем аллергические реакции могут привести к смертельному исходу, напоминают врачи.
В апреле 18-летний Оуэн Кэри из Кроуборо скончался во время бранча с друзьями. У молодого человека была аллергия на молочный белок, а куриную грудку для его бургера мариновали в пахте — обезжиренных сливках, получаемых при взбивании масла.
Скорая на вызов приехать не успела. Оуэн Кери скончался на руках своей подруги от анафилактического шока. Помощник коронера Брайони Баллард, которая занималась расследованием смерти мистера Кэри, выступила с заявлением о слабой информированности людей об опасности аллергии.
По ее словам, люди не считают эту болезнь серьезной, потому что о смертельных случаях мал говорят. А между тем, смерть в результате анафилактического шока, вызванного пищевыми аллергенами только в Великобритании за последние 25 лет составляет 150 случаев.
Ее отчет был разослан организациям, в том числе Агентству по стандартам на пищевые продукты, Национальному совету по стандартам торговли, Министерству окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, Министерству здравоохранения и социального обеспечения. В документе Баллард предложила создать «закон Оуэна», обязывающий общепит предоставлять полную информацию о наличии аллергенов в составе их продукции, сообщает Daily Mail.
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Теги:
Новости , Минздрав РФ
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