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Девушка всю ночь играла на телефоне и ослепла 

Lenta.ru 1 час назад
Девушка всю ночь играла на телефоне и ослепла
Фото: Lenta.ru
Жительница китайского города Шэньчжэнь ослепла на левый глаз из-за того, что слишком много пользовалась смартфоном. Об этом сообщает издание Unilad.
Девушка всю ночь играла на своем мобильном телефоне. Проснувшись на следующее утро, она снова взяла смартфон, но спустя пять минут поняла, что ничего не видит левым глазом.
Китаянка обратилась в больницу. Ее врач, Цю Ванцзянь (Qiu Wangjian), сообщил, что на ее сетчатке были сгустки крови, из-за которых она не могла видеть.
Пациентке диагностировали ретинопатию Вальсальвы. Доктор объяснил, что физическое перенапряжение глаз привело к разрыву кровеносных сосудов.
Врачи при помощи лазера сделали маленькое отверстие в сетчатке, и это позволило убрать лишнюю кровь. Китаянка восстанавливается после процедуры, к ней вернулось зрение.
Ранее сообщалось, что житель английского города Бристоля потерял зрение из-за недостатка витаминов в его рационе. Юный британец последние десять лет питался исключительно чипсами, картофелем фри, сосисками и сэндвичами с ветчиной, и к 17 годам практически полностью потерял зрение.
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