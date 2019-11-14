Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Девушка всю ночь играла на телефоне и ослепла
Девушка всю ночь играла на телефоне и ослепла
Новости
Раскрыт секрет рекордно долгой жизни
Раскрыт секрет рекордно долгой жизни
Новости
Найден способ спасти печень при алкоголизме
Найден способ спасти печень при алкоголизме
Новости
Какие болезни мы зарабатываем до рождения
Какие болезни мы зарабатываем до рождения
Болезни и лекарства

Объяснена живучесть «рук-базук» 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Объяснена живучесть «рук-базук»
Фото: @ruki_bazuki_official
Врачи не смогли удалить весь синтол из рук россиянина Кирилла Терешина, известного как «руки-базуки». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что около 50 процентов токсичного вещества осело глубоко в тканях Терешина, поэтому избавиться от него сразу не представляется возможным. Также сообщается, что врачи будут удалять синтол постепенно, потому что при радикальном вмешательстве существует риск ампутации.
Кроме того, в настоящий момент руки Терешина выглядят большими из-за отека после операции. По словам врачей, она позволила избежать угрозы для жизни россиянина, поскольку у него начался воспалительный процесс.
Ранее Терешин опубликовал в Instagram видео, на котором он обедал в ресторане. Ролик был размещен после появления информации о том, что Тепешин удалил синтол из своих. При этом этом следов хирургического вмешательства на видео не наблюдалось.
Во вторник, 12 ноября, Telegram-канал Mash сообщил, что Терешину провели операцию по удалению синтола из обеих рук в московской клинике. На опубликованной каналом видеозаписи Терешина якобы кормит мать, потому что он не может двигать руками, при этом на кадрах была видна только его голова и женская рука.
Россиянин прославился несколько лет назад после участия в телеэфирах, где он демонстрировал бицепсы, раздутые с помощью синтоловых инъекций. Терешин несколько раз заявлял о планах избавиться от «рук-базук». Впервые о грядущей операции он сообщил в начале 2019 года.
В сентябре сообщалось, что врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц Терешина. Тогда менеджер россиянина объяснял, что это технически сложная процедура.
Телеведущая Елена Малышева пыталась помочь Терешину. В эфире передачи «Здоровье» она отругала его за пренебрежение рекомендациями медиков и заявила, что будет водить его по врачам.
Видео дня. Почему на пальцах вырастают шишки
Последние новости
Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400 Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400 В колледже Благовещенска произошла стрельба В колледже Благовещенска произошла стрельба Раскрыты подробности новой схемы кражи денег у россиян Раскрыты подробности новой схемы кражи денег у россиян
Комментарии1 
Теги:
Новости , Елена Малышева , Кирилл Терешин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка всю ночь играла на телефоне и ослепла
Девушка всю ночь играла на телефоне и ослепла
Раскрыт секрет рекордно долгой жизни
Раскрыт секрет рекордно долгой жизни 3
Найден способ спасти печень при алкоголизме
Найден способ спасти печень при алкоголизме 3
Какие болезни мы зарабатываем до рождения
Какие болезни мы зарабатываем до рождения 1
Врачи назвали факторы риска развития диабета
Врачи назвали факторы риска развития диабета
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Ученые нашли вещество для лечения рака
00:57
Ученые нашли вещество для лечения рака
Новости
О чем говорит затяжной кашель
02:12
О чем говорит затяжной кашель
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
14:40
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
Болезни и лекарства ЗОЖ
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства Новости
Почему на пальцах вырастают шишки
02:21
Почему на пальцах вырастают шишки
Наука Болезни и лекарства
Как справиться с головокружением при беге
01:32
Как справиться с головокружением при беге
Наука ЗОЖ
Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак
00:58
Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение