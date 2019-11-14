Объяснена живучесть «рук-базук»

Врачи не смогли удалить весь синтол из рук россиянина Кирилла Терешина , известного как «руки-базуки». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что около 50 процентов токсичного вещества осело глубоко в тканях Терешина, поэтому избавиться от него сразу не представляется возможным. Также сообщается, что врачи будут удалять синтол постепенно, потому что при радикальном вмешательстве существует риск ампутации.

Кроме того, в настоящий момент руки Терешина выглядят большими из-за отека после операции. По словам врачей, она позволила избежать угрозы для жизни россиянина, поскольку у него начался воспалительный процесс.

Ранее Терешин опубликовал в Instagram видео, на котором он обедал в ресторане. Ролик был размещен после появления информации о том, что Тепешин удалил синтол из своих. При этом этом следов хирургического вмешательства на видео не наблюдалось.

Во вторник, 12 ноября, Telegram-канал Mash сообщил, что Терешину провели операцию по удалению синтола из обеих рук в московской клинике. На опубликованной каналом видеозаписи Терешина якобы кормит мать, потому что он не может двигать руками, при этом на кадрах была видна только его голова и женская рука.

Россиянин прославился несколько лет назад после участия в телеэфирах, где он демонстрировал бицепсы, раздутые с помощью синтоловых инъекций. Терешин несколько раз заявлял о планах избавиться от «рук-базук». Впервые о грядущей операции он сообщил в начале 2019 года.

В сентябре сообщалось, что врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц Терешина. Тогда менеджер россиянина объяснял, что это технически сложная процедура.