Малышева назвала «бесполезные» анализы

Телеведущая Елена Малышева рассказала о «бесполезных» анализах, на которые пациентам лучше не тратить деньги.

В эфире программы «Жить здорово!» ведущая рассказала, что анализ на антитела к хеликобактер пилори делать бессмысленно, поскольку он не говорит о наличии в организме активных микробов.

Она отметила, что хеликобактер пилори может жить в кислой среде желудка. Микроб достаточно опасен и способен вызвать язвенную болезнь или даже рак желудка, однако наличие антител не означает его активность.

Также, по мнению Малышевой, бесполезным является тест на дисбактериоз, так как такого диагноза не существует ни в каких медицинских нормативных документах.

Врач Андрей Продеус заметил, что анализ по нескольким микробам нецелесообразен, так как не даст общей картины состояния кишечника.

Анализ на наличие вируса Эпштейна-Барр также не стоит делать, потому что от него не нужно избавляться, отметила врач.

Этот герпесвирус есть практически у всего населения планеты. То же касается родственного ему цитомегаловируса. Такой анализ бессмыслен, поэтому ведущие предложили сэкономить несколько тысяч рублей.