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Наука

Симптомы депрессии усиливаются в последний год жизни 

Кривое Зеркало 2 часа назад
Назван симптом последнего года жизни
Фото: Кривое Зеркало
Для исследования специалисты изучили данные о 3274 человек, которые участвовали в общенациональном исследовании здоровья и выхода на пенсию. Все участники заполнили вопросники по психическому здоровью и предоставили информацию по любым имеющимся у них медицинским вопросам, а также по таким демографическим факторам, как уровень доходов и уровень образования.
Исследование показало, что уровень депрессивных симптомов увеличился за последний год жизни, особенно в последние месяцы. К последнему месяцу жизни у 59% участников было достаточно симптомов для скрининга положительного диагноза депрессии, хотя они не были формально оценены и диагностированы клиницистами.
— У пациентов с депрессией показатели выживаемости хуже, чем у пациентов, не страдающих депрессией, что делает депрессию критической проблемой для выявления и лечения в контексте серьезных заболеваний, — сказада Элисса Козлова из Института здоровья, политики здравоохранения и исследований старения Университета Рутгерса в Нью-Йорке.
И «психологические симптомы, такие как депрессия, оказывают негативное влияние на качество жизни пациентов, когда они приближаются к концу жизни», отмечает Козлова.
Исследователи спросили участников, испытали ли они восемь вещей за предыдущую неделю: депрессия, грусть, беспокойный сон, несчастье, чувство, что все требует усилий, отсутствие мотивации и одиночество. Исследователи пишут, что люди с по крайней мере тремя симптомами могут иметь положительный результат при депрессии.
Исследователи также отмечают, что среди всей популяции исследования здоровья и выхода на пенсию, включая людей, которые не умерли в течение года после их последних оценок, около 23% участников имеют по крайней мере три из этих симптомов.
В текущем анализе показатели депрессии оставались относительно стабильными с 12 до 4 месяцев до смерти, а затем неуклонно увеличивались. За четыре месяца жизни у 42% участников были как минимум три симптома депрессии, а за один месяц — 59%.
За год до смерти женщины имели более высокие оценки симптомов депрессии, в среднем почти три симптома по сравнению с примерно двумя для мужчин. С одним месяцем жизни у мужчин и женщин было три или более симптомов, и больше не было значимой разницы между полами.
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