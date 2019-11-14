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Половина больных диабетом в России не знают о диагнозе 

Rambler News Service + ещё 2 3 часа назад
В России около 8,3 млн больных диабетом людей, при этом зарегистрированных больных 4,58 млн, таким образом, половина граждан не знает о своем диабете, заявил в ходе пресс-конференции заведующий отделом инноваций и прогнозирования диабета Института диабета НМИЦ эндокринологии Александр Майоров. «По мнению международной диабетической ассоциации…в России на конец этого года проживает 8,288 тыс. людей с диабетом. Опять же экспертная оценка. Если мы возьмем цифру нашего федерального регистра сахарного диабета, где все зарегистрированные больные находятся, то эта цифра составляла на начало 2019 года … 4,58 млн … Вот она почти половина не выявлена. И действительно, несколько лет назад проводилось огромное исследование…, которое показало, что да, и в России, как и во всем мире, половина не знает о своем диабете», — сказал Майоров. Со ссылкой на данные атласа Международной диабетической ассоциации Майоров сообщил, что на конец 2019 года количество людей с диабетом в мире по экспертным оценкам составляет 463 млн С диабетом живёт каждый 11 человек в возрасте от 20 до 79 лет, половина из них не знает о своем диагнозе. Наибольшую долю диабетиков в мире — 70% — составляют люди трудоспособного возраста — от 20 до 65 лет, во время беременности диабет имеют 20 млн женщин. Диабет есть у 0,2% детей в мире, сказал Майоров. В России соответствующий диагноз имеют около 42 тыс. детей, уточнила главный детский эндокринолог Минздрава России, директор Института детской эндокринологии ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава Валентина Петеркова. Расходы на лечение диабета в мире в этом году составили $760 млрд, в России — $10,5 млрд В 2030 году будет 578 млн людей с диабетом, в 2045 году — 700 млн, добавил Майоров со ссылкой на данные ассоциации.
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Теги:
Новости , Александр Майоров , Минздрав РФ
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