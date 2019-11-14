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Врачи заявили, что ранние симптомы рака напоминают процесс старения 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Названы симптомы рака, которые путают со старением
Фото: Вечерняя Москва
Врачи из Великобритании заявили, что ранние симптомы рака мозга напоминают процесс старения, пишет Nation News.
Отмечается, что по этой причине многие онкобольные не придают значение ухудшению самочувствия. Ученые перечислили такие скрытые признаки размножения в организме раковых клеток как снижение остроты зрения, невнятная речь, ухудшение памяти, а также частая потеря равновесия.
Специалисты настоятельно рекомендуют при обнаружении у себя подобных изменений обращаться к врачу, а не ссылаться на простую усталость и старение организма.
Ранее британские исследователи объяснили, почему люди в наше время более подвержены раку, чем те, кто жил в древности. Согласно статистике, в прошлом году примерно у 17 миллионов жителей Земли была диагностирована онкология и около 10 миллионов скончались от рака.
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Теги:
Новости , Болезни и лекарства
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