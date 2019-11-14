Хирурги достали ложку из живота мужчины

В Махачкале из живота мужчины хирурги достали чайную ложку

Операция была проведена хирургами РКБ скорой медицинской помощи. Установлено, что 26-летний местный житель проглотил столовый прибор.

К врачам он обратился с сильными болями в животе.

Ему сделали снимок рентгена, показавший, что в 12-перстной кишке застряла чайная ложка с закрученными проволоками.

Хирурги вскрыли брюшную полость и желудок пациента.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РД, если бы ложка не была вовремя извлечена, то могло бы начаться внутренне кровотечение.

Молодой человек не рассказал, как умудрился проглотить ложку.

Он сейчас чувствует себя хорошо, его выписали домой.