Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Названы симптомы рака, которые путают со старением
Названы симптомы рака, которые путают со старением
Новости
Малышева назвала «бесполезные» анализы
Малышева назвала «бесполезные» анализы
Новости
43000 инъекций инсулина: история Элизабет Хьюз
43000 инъекций инсулина: история Элизабет Хьюз
Болезни и лекарства
Кожу свиньи впервые пересадили человеку
Кожу свиньи впервые пересадили человеку
Наука

Жители Миасса рассказали Текслеру о коррупции в скандальной больнице 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Жители Миасса рассказали Текслеру о коррупции в скандальной больнице
Фото: РИА "ФедералПресс"
На территории городской больницы № 2 в Миассе находится FМС, который возглавляет Степан Фирстов и Автономная некоммерческая организация (АНО) «Городская больница № 2», директором которой является Антон Криушов, он же работает главным врачом миасской Скорой помощи.
«Все лечение в этой фирме платное, хотя проводится в той же больнице и операции выполняются там же. Почему же не может больница сама проводить эти операции пациентам бесплатно?», — написал подписчик сообщества «Алексей Текслер Обращения».
Также по словам автора поста, работники Скорой помощи рекомендуют обращаться пациентам в АНО платно, которая располагается на третьем этаже поликлиники. Однако там работают те же врачи, что и в больнице и в такое же время.
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Городская больница №2» создана в 2005 году по инициативе администрации города Миасса и врачей-специалистов больницы. Учредителями являются комитет по имуществу администрации Миасса и 8 врачей — главных специалистов больницы по основным направлениям медицинской деятельности.
«А зачем нужна такая организация? Ведь выдавать справки и вести приемы могла бы сама больница? И куда идут деньги из этого АНО? Поди разворовываются они Криушовым, да Маханьковым?», — написал подписчик сообщества.
Напомним, что ранее в городской больнице Миасса произошел конфликт с санитаркой, которая умыла грязной тряпкой пациентку. После этого в учреждении провели ряд проверок, после которой главврача больницы Дениса Маханькова уволили. Комплексный анализ проводит и Главное контрольное управление Челябинской области. Специалисты изучают сферу закупок и хозяйственную деятельность, начисление зарплаты и арендные отношения. Завершить мероприятия планируют к Новому Году.
Фото:сайт губернатора Челябинской области
Видео дня. Почему на пальцах вырастают шишки
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Малышева перечислила бессмысленные анализы, выкачивающие деньги из россиян Малышева перечислила бессмысленные анализы, выкачивающие деньги из россиян В ВОЗ сообщили, какие факторы увеличивают риск развития диабета В ВОЗ сообщили, какие факторы увеличивают риск развития диабета Малышева: противовирусные препараты могут спровоцировать рак Малышева: противовирусные препараты могут спровоцировать рак
Комментарии 
Теги:
Новости , Алексей Текслер , Степан Фирстов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы симптомы рака, которые путают со старением
Названы симптомы рака, которые путают со старением
Малышева назвала «бесполезные» анализы
Малышева назвала «бесполезные» анализы
43000 инъекций инсулина: история Элизабет Хьюз
43000 инъекций инсулина: история Элизабет Хьюз
Кожу свиньи впервые пересадили человеку
Кожу свиньи впервые пересадили человеку
О чем говорит затяжной кашель
О чем говорит затяжной кашель
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Ученые нашли вещество для лечения рака
00:57
Ученые нашли вещество для лечения рака
Новости
О чем говорит затяжной кашель
02:12
О чем говорит затяжной кашель
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
14:40
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
Болезни и лекарства ЗОЖ
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства Новости
Почему на пальцах вырастают шишки
02:21
Почему на пальцах вырастают шишки
Наука Болезни и лекарства
Как справиться с головокружением при беге
01:32
Как справиться с головокружением при беге
Наука ЗОЖ
Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак
00:58
Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение