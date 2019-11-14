Жители Миасса рассказали Текслеру о коррупции в скандальной больнице

На территории городской больницы № 2 в Миассе находится FМС, который возглавляет Степан Фирстов и Автономная некоммерческая организация (АНО) «Городская больница № 2», директором которой является Антон Криушов, он же работает главным врачом миасской Скорой помощи.

«Все лечение в этой фирме платное, хотя проводится в той же больнице и операции выполняются там же. Почему же не может больница сама проводить эти операции пациентам бесплатно?», — написал подписчик сообщества « Алексей Текслер Обращения».

Также по словам автора поста, работники Скорой помощи рекомендуют обращаться пациентам в АНО платно, которая располагается на третьем этаже поликлиники. Однако там работают те же врачи, что и в больнице и в такое же время.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Городская больница №2» создана в 2005 году по инициативе администрации города Миасса и врачей-специалистов больницы. Учредителями являются комитет по имуществу администрации Миасса и 8 врачей — главных специалистов больницы по основным направлениям медицинской деятельности.

«А зачем нужна такая организация? Ведь выдавать справки и вести приемы могла бы сама больница? И куда идут деньги из этого АНО? Поди разворовываются они Криушовым, да Маханьковым?», — написал подписчик сообщества.

Напомним, что ранее в городской больнице Миасса произошел конфликт с санитаркой, которая умыла грязной тряпкой пациентку. После этого в учреждении провели ряд проверок, после которой главврача больницы Дениса Маханькова уволили. Комплексный анализ проводит и Главное контрольное управление Челябинской области. Специалисты изучают сферу закупок и хозяйственную деятельность, начисление зарплаты и арендные отношения. Завершить мероприятия планируют к Новому Году.

Фото:сайт губернатора Челябинской области