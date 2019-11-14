Врачи назвали факторы риска развития диабета

Ожирение, недостаток физической нагрузки, употребление сладкого, в том числе сахарозаменителей, а также курение увеличивают риск развития диабета второго типа у человека, заявила эксперт по диабету Всемирной организации здравоохранения Гойка Роглич.

Роглич заявила, что «нездоровая диета и недостаток активности являются основными факторами риска». Она добавила, что «есть и другие, но свидетельства в отношении них не такие сильные», передает РИА «Новости».

К примеру, «таким фактором может стать курение» — у курильщиков выше риск развития диабета второго типа. Кроме того, к факторам риска также относится плохая экология.

Насчет употребления рафинированного сахара мнения экспертов расходятся, но известно, что нездоровая диета и чрезмерное употребление сладкого ведут к ожирению, а это значительно увеличивает риск диабета.

Отмечается, что недавние исследования, проводимые с искусственными сахарозаменителями, указывают на то, что их употреблением может также увеличить риск развития диабета второго типа у человека.

«Замена сахара на мед при этом ничего не меняет. Люди склонны думать, что замена сахара медом будет полезнее. Но метаболический эффект от обоих одинаковый. Люди заблуждаются насчет того, что мед полезнее сахара», — сказала Роглич.

По словам эксперта, не все те, у кого чрезмерный вес, болеют диабетом, но большинство людей, у кого выявлен диабет, страдают ожирением.

В данный момент разрабатываются новые лекарства и способы доставки инсулина в кровь, которые могут облегчить больным их жизнь. Указывается, что необходимо сделать все эти средства доступными, в том числе, для малоимущих слоев населения.

Роглич при этом не исключает, что в перспективе мир сможет найти лекарство и от диабета первого типа, который считается генетическим.

«Есть надежда на то, что диабет первого типа будет побежден. Я не думаю, что это произойдет очень скоро. Но есть прогресс в восстановлении мертвых бета-клеток поджелудочной железы при помощи стволовых клеток. Я буду очень удивлена, если это произойдет в ближайшие 10 лет, но я оптимистично смотрю на более отдаленное будущее», — добавила эксперт.

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября. Дата была учреждена в 1991 году Международной диабетической федерацией и ВОЗ в честь признания заслуг одного из открывателей инсулина Фредерика Бантинга, который родился 14 ноября 1891 года.

В мире насчитывается порядка 420 млн диабетиков. Из них 20 млн человек живут с диабетом первого типа, они вынуждены постоянно принимать инсулин. Среди диабетиков второго типа в инсулине постоянно нуждаются порядка 65 млн человек.