Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Семена чиа снижают риск развития рака
Семена чиа снижают риск развития рака
Народная медицина
Ученые назвали опасность позднего ужина
Ученые назвали опасность позднего ужина
ЗОЖ
Ученые выявили новую опасность сахара
Ученые выявили новую опасность сахара
ЗОЖ
Врачи рассказали об эффективности прививок от гриппа
Врачи рассказали об эффективности прививок от гриппа
ЗОЖ

Девушка легла спать с головной болью и не проснулась 

Lenta.ru 1 час назад
Девушка заснула с головной болью и не проснулась
Фото: Lenta.ru
Жительница английского города Гейтсхед, графство Тайн-энд-Уир, скончалась во сне от менингита. Об этом сообщает издание Daily Mail.
21-летняя Джессика Кейн (Jessica Cain), студентка университета Дерби, вернулась домой после фестиваля с острой головной болью и легла пораньше спать. На следующее утро, 14 октября, 49-летняя мать Шейла Роуэлл (Sheila Rowell) нашла дочь мертвой в спальне.
Посмертные анализы выявили, что Кейн скончалась от менингококкового менингита и септицемии. «Когда она вернулась домой, она выглядела уставшей. Но она всю неделю провела на фестивале, поэтому это было неудивительно. Я посоветовала ей лечь спать. На часах было около 19:00. Она приняла парацетамол и заявила, что утром сходит к врачу, если состояние не улучшится», — вспоминает Роуэлл.
«Никто и подумать не мог, к чему все может привести. Головная боль настолько часто встречается в наше время, что мы не придали этому большого значения», — объяснила мать Джессики. Она решила рассказать о произошедшем местным СМИ, чтобы предупредить окружающих о том, что головная боль может быть симптомом менингита.
Ранее сообщалось, что жительница Англии десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость. Женщине диагностировали астроцитому (опухоль головного мозга — прим. «Ленты.ру»), после чего она перенесла две операции, посетила 30 сеансов лучевой терапии и теперь проходит курс химиотерапии.
Видео дня. Почему появляются папилломы и опасны ли они
Последние новости
В колледже Благовещенска произошла стрельба В колледже Благовещенска произошла стрельба Путин рассказал об избежавшей спада экономике России Путин рассказал об избежавшей спада экономике России Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400 Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400
Комментарии 
Теги:
Новости , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семена чиа снижают риск развития рака
Семена чиа снижают риск развития рака
Ученые назвали опасность позднего ужина
Ученые назвали опасность позднего ужина
Ученые выявили новую опасность сахара
Ученые выявили новую опасность сахара
Врачи рассказали об эффективности прививок от гриппа
Врачи рассказали об эффективности прививок от гриппа
Ученые рассказали, как спастись от деменции
Ученые рассказали, как спастись от деменции
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Ученые нашли вещество для лечения рака
00:57
Ученые нашли вещество для лечения рака
Новости
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства Новости
Почему на пальцах вырастают шишки
02:21
Почему на пальцах вырастают шишки
Наука Болезни и лекарства
Как справиться с головокружением при беге
01:32
Как справиться с головокружением при беге
Наука ЗОЖ
Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак
00:58
Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак
Новости
Как снизить давление без таблеток
02:40
Как снизить давление без таблеток
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему появляются папилломы
01:26
Почему появляются папилломы
Болезни и лекарства Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение