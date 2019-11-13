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Китаец двадцать лет жил с вросшим зубом в носу 

РИА Новости 3 минуты назад
Китаец двадцать лет жил с вросшим зубом в носу
Фото: РИА Новости
Житель китайского города Харбин на протяжении двадцати лет жил с вросшим зубом в носу, не подозревая об этом. Об этом пишет Daily Mail.
Мужчина обратился к врачам в начале ноября. Он пожаловался, что последние три месяца страдает от заложенности носа и проблем с дыханием, а также плохо спит по ночам. Медики провели рентгеноскопию и обнаружили в носовой полости пациента подозрительный сгусток. Им оказался обычный зуб.
Выяснилось, что в 1999 году, когда больному было десять лет, он упал с третьего этажа торгового центра и лишился двух зубов. Один из них попал в нос и прижился там.
Накануне хирурги провели мужчине получасовую операцию и удалили из его носа сантиметровый зуб. Сейчас он чувствует себя заметно лучше.
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