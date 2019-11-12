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Хирург вырезал пациенткам органы без их согласия 

News.ru 5 часов назад
Хирург вырезал пациенткам органы без их согласия
Фото: News.ru
70-летнего американского врача Джавайда Первайза арестовали, заподозрив в проведении операций сомнительной необходимости. Например, он удалял женщинам матку без их согласия.
О незаконной деятельности хирурга в правоохранительные органы доложили его коллеги. Сотрудники больницы, где тот работал в последнее время, рассказали о нескольких ситуациях непрофессионализма, граничащих с криминалом.
Так, Первайз сказал пациентке, что в её организме нашли предраковые клетки и удаление матки — лучший выход. Женщина от этого отказалась и согласилась лишь на лапароскопическую операцию по удалению яичников. Когда процедура завершилась, пациентка поняла, что врач удалил ей матку.
По словам коллеги Первайза, врача неоднократно ловили на мошенничестве в сфере здравоохранения, а также в постановке неправильных диагнозов.
Ещё в 1982 году Первайза лишили привилегий в больнице Мэривью в городе Портсмуте, Вирджиния. Тогда он тоже проводил ненужные операции. А в 1996 году Первайза лишили медицинской лицензии из-за ухода от уплаты налогов. Через некоторое время он восстановил документ.
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Теги:
Новости , МВД
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