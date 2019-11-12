Хирург вырезал пациенткам органы без их согласия

70-летнего американского врача Джавайда Первайза арестовали, заподозрив в проведении операций сомнительной необходимости. Например, он удалял женщинам матку без их согласия.

О незаконной деятельности хирурга в правоохранительные органы доложили его коллеги. Сотрудники больницы, где тот работал в последнее время, рассказали о нескольких ситуациях непрофессионализма, граничащих с криминалом.

Так, Первайз сказал пациентке, что в её организме нашли предраковые клетки и удаление матки — лучший выход. Женщина от этого отказалась и согласилась лишь на лапароскопическую операцию по удалению яичников. Когда процедура завершилась, пациентка поняла, что врач удалил ей матку.

По словам коллеги Первайза, врача неоднократно ловили на мошенничестве в сфере здравоохранения, а также в постановке неправильных диагнозов.

Ещё в 1982 году Первайза лишили привилегий в больнице Мэривью в городе Портсмуте, Вирджиния. Тогда он тоже проводил ненужные операции. А в 1996 году Первайза лишили медицинской лицензии из-за ухода от уплаты налогов. Через некоторое время он восстановил документ.