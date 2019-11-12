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У хирурга выявили старческое слабоумие во время операции 

Рамблер 3 часа назад
Хирург выдал свое слабоумие во время операции
Фото: depositphotos.com
Опытный специалист не заметил, как у него начала развиваться болезнь Альцгеймера. Челюстно-лицевой хирург Альдо Сереза должен был приступить к операции, но, взяв в руки скальпель, он чуть было не сделал разрез не с той стороны лица пациента. Коллеги указали ему на оплошность, и он покинул операционную. Специалист с более чем 30-летним стажем оказался бессилен перед собственной неизлечимой болезнью. 58-летнему врачу назначено лечение, чтобы замедлить развитие старческого слабоумия. Улучшение наступило, когда он принял участие в клинических исследованиях нового препарата под названием адуканумаб. Но эксперимент был прекращен, а препарат признан неэффективным. Состояние доктора постепенно стало снова ухудшаться.
Ранее "Рамблер" писал о первых признаках старческого слабоумия у женщин.
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Редактор:  Катя Кобышева
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