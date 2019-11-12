Хирург выдал свое слабоумие во время операции

У хирурга выявили старческое слабоумие во время операции

Опытный специалист не заметил, как у него начала развиваться болезнь Альцгеймера. Челюстно-лицевой хирург Альдо Сереза должен был приступить к операции, но, взяв в руки скальпель, он чуть было не сделал разрез не с той стороны лица пациента. Коллеги указали ему на оплошность, и он покинул операционную. Специалист с более чем 30-летним стажем оказался бессилен перед собственной неизлечимой болезнью. 58-летнему врачу назначено лечение, чтобы замедлить развитие старческого слабоумия. Улучшение наступило, когда он принял участие в клинических исследованиях нового препарата под названием адуканумаб. Но эксперимент был прекращен, а препарат признан неэффективным. Состояние доктора постепенно стало снова ухудшаться.