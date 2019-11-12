Онколог сообщил о возможном диагнозе Заворотнюк

Практикующий хирург-онколог предположил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк может быть вторичная глиобластома. Это быстрорастущая опухоль, которая чаще всего находится в полушарии головного мозга. Спустя время она поражает центральную нервную систему.

«Насколько я могу судить по сообщениям в СМИ, у Насти так называемая вторичная глиобластома, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна», — уточнил эксперт.

При этом онколог отметил, что это заболевание — редкое явление. Его диагностируют всего у 10% пациентов с раком мозга, передает «Федеральное агентство новостей».

«ФедералПресс» напоминает, что недавно Андрей Разин прокомментировал состояние здоровья Анастасии Заворотнюк. По его словам, она идет на поправку.

Фото: pxhere.com