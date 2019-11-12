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Онколог сообщил о возможном диагнозе Заворотнюк 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 4 часа назад
Онколог сообщил о возможном диагнозе Заворотнюк
Фото: РИА "ФедералПресс"
Практикующий хирург-онколог предположил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк может быть вторичная глиобластома. Это быстрорастущая опухоль, которая чаще всего находится в полушарии головного мозга. Спустя время она поражает центральную нервную систему.
«Насколько я могу судить по сообщениям в СМИ, у Насти так называемая вторичная глиобластома, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна», — уточнил эксперт.
При этом онколог отметил, что это заболевание — редкое явление. Его диагностируют всего у 10% пациентов с раком мозга, передает «Федеральное агентство новостей».
«ФедералПресс» напоминает, что недавно Андрей Разин прокомментировал состояние здоровья Анастасии Заворотнюк. По его словам, она идет на поправку.
Фото: pxhere.com
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Теги:
Новости , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин , РИА ФАН , ФедералПресс
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