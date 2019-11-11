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Старушку сочли мертвой и лишили жизненно важных лекарств 

Lenta.ru 1 час назад
Старушку сочли мертвой и лишили лекарств
Фото: Lenta.ru
Жительница американского города Магнолиа, штат Техас внезапно обнаружила, что у нее нет страховки и банковского счета, так как ее ошибочно сочли мертвой. Об этом сообщает сайт ABC 13.
73-летняя Шерри Эллис (Sherry Ellis) пришла в аптеку, чтобы получить лекарства, которые ей прописал врач. Там она узнала, что у нее больше нет страховки, при помощи которой она могла бы оплатить необходимые ей препараты.
Как выяснилось, страховку Эллис отменили из-за того, что Управление социального обеспечения по ошибке признало женщину мертвой. Ее номер социального страхования по ошибке присоединили к чьему-то свидетельству о смерти и деактивировали.
Американка сама пришла в Управление социального обеспечения и указала его сотрудникам на ошибку, но спустя десять дней ничего не изменилось. Ей выдали письмо для аптеки, в котором говорилось: «Мы ошибочно внесли Эллис в список умерших. Теперь мы обнаружили, что она жива». Однако в аптеке заявили, что этой бумаги недостаточно, так как данные о том, что американка жива, должны быть занесены в их систему.
Эллис заявила, что стоимость жизненно необходимых ей лекарств без страховки составляет более 850 долларов в месяц (54,3 тысячи рублей). Она надеется на скорое решение проблемы и надеется, что ее состояние не ухудшится. Запас ее лекарств подходит к концу.
Ранее сообщалось, что британский мобильный оператор признал мертвой жительницу города Кеттеринг, заблокировал ее номер и разослал письма с соболезнованиями всем родственникам. Британке объяснили, что ее перепутали с другим клиентом, который действительно умер.
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