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Российские ученые нашли вещество для лечения рака 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Ученые нашли вещество для лечения рака
Фото: Lenta.ru
Ученые Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета (ШЕН ДВФУ) получили из пигмента морской губки новые производные фаскаплизина, которые, вероятно, можно будет использовать при лечении злокачественных опухолей. Об этом в среду, 13 ноября, сообщается на сайте университета.
Как отмечается, в ходе исследований, которые проводились совместно с учеными университетской клиники Гамбург-Эппендорф, российские химики выявили соединение, которое обладает умеренной цитотоксической активностью и приводит к гибели клеток рака кожи, прямой кишки и простаты. По словам ученых, на основе полученных веществ можно будет создавать противоопухолевые препараты с избирательным действием.
«У современных противораковых лекарств это важнейшее свойство выражено недостаточно, что определяет их высокую токсичность для организма в целом. Препараты следующего поколения не будут так радикально ухудшать качество жизни пациентов», — пояснил один из авторов исследования, доцент кафедры органической химии ШЕН ДВФУ Максим Жидков.
Он отметил, что пока говорить о создании нового лекарства рано: специалистам еще предстоит синтезировать новую серию производных фаскаплизина и протестировать их на мышах.
Фаскаплизин был впервые выделен из морской губки Fascaplysinopsis sp. в 1988 году. Известно, что это соединение способно эффективно подавлять рост опухолевых клеток, а также оказывать противогрибковое, антибактериальное и анальгетическое действие. В то же время вещество отличается высокой токсичностью и по отношению к здоровым клеткам, что значительно ограничивает его применение в медицине.
Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.
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Теги:
Новости , Российские лекарства
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