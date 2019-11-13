Российские ученые нашли вещество для лечения рака

Ученые Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета (ШЕН ДВФУ) получили из пигмента морской губки новые производные фаскаплизина, которые, вероятно, можно будет использовать при лечении злокачественных опухолей. Об этом в среду, 13 ноября, сообщается на сайте университета.

Как отмечается, в ходе исследований, которые проводились совместно с учеными университетской клиники Гамбург-Эппендорф, российские химики выявили соединение, которое обладает умеренной цитотоксической активностью и приводит к гибели клеток рака кожи, прямой кишки и простаты. По словам ученых, на основе полученных веществ можно будет создавать противоопухолевые препараты с избирательным действием.

«У современных противораковых лекарств это важнейшее свойство выражено недостаточно, что определяет их высокую токсичность для организма в целом. Препараты следующего поколения не будут так радикально ухудшать качество жизни пациентов», — пояснил один из авторов исследования, доцент кафедры органической химии ШЕН ДВФУ Максим Жидков.

Он отметил, что пока говорить о создании нового лекарства рано: специалистам еще предстоит синтезировать новую серию производных фаскаплизина и протестировать их на мышах.

Фаскаплизин был впервые выделен из морской губки Fascaplysinopsis sp. в 1988 году. Известно, что это соединение способно эффективно подавлять рост опухолевых клеток, а также оказывать противогрибковое, антибактериальное и анальгетическое действие. В то же время вещество отличается высокой токсичностью и по отношению к здоровым клеткам, что значительно ограничивает его применение в медицине.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.