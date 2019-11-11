Специалисты из Гарвардского университета назвали признаки, свидетельствующие о «тихом инфаркте». Риск летального исхода при нем, согласно данным научных исследований, в три раза выше, чем при классическом.
В списке симптомов «тихого инфаркта», опубликованном одним из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. дискомфорт в самом центре грудной клетки;
2. общий дискомфорт в теле;
3. возникновение проблем с дыханием;
4. внезапной озноб на фоне тошноты и головокружения.
Ранее сообщалось, что российский онколог Дина Сакаева обозначила главные признаки появления злокачественного новообразования в легких. В число данных сигналов организма, в частности, вошел длительный кашель.